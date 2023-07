SAP SE Aktie News: SAP SE büßt am Nachmittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SAP SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 127,64 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 127,64 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 127,62 EUR. Bei 128,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 369.684 SAP SE-Aktien.

Am 14.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 1,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,65 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 131,08 EUR an.

SAP SE ließ sich am 21.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.441,00 EUR – ein Plus von 5,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7.077,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.07.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 17.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von SAP SE.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,23 EUR je SAP SE-Aktie.

