SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag billiger

Blick auf SAP SE-Kurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 123,66 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 123,66 EUR ab. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 123,44 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,00 EUR. Bisher wurden heute 74.010 SAP SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2023 bei 129,54 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 79,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 133,08 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 20.07.2023 vor. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,96 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 7.554,00 EUR gegenüber 7.517,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.10.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.10.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 5,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in SAP SE eingefahren

SAP-Aktie gefragt: SAP startet erste Tranche seines angekündigten Aktienrückkaufprogramms

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes SAP SE-Investment eingefahren