SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 126,72 EUR nach.

Die SAP SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 126,72 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 126,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 126,60 EUR. Zuletzt wechselten 159.918 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 3,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 79,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2022). Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 59,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 134,58 EUR.

Am 20.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,96 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,49 Prozent auf 7.554,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.517,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte SAP SE am 19.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 17.10.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,14 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

