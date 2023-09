SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Montagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 126,48 EUR nach.

Um 15:52 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 126,48 EUR ab. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 125,90 EUR ein. Bei 126,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 361.348 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2023 markierte das Papier bei 131,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,13 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Abschläge von 37,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 134,58 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 20.07.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,96 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 7.554,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 7.517,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 19.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 17.10.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

