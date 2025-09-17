SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,4 Prozent auf 227,20 EUR.

Das Papier von SAP SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 227,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 227,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 223,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 602.643 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 283,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 24,78 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,00 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 12,85 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 294,33 EUR aus.

SAP SE gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,05 EUR im Jahr 2025 aus.

