SAP SE Aktie News: SAP SE verteidigt Stellung am Nachmittag

Die Aktie von SAP SE zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die SAP SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 141,38 EUR an der Tafel.

Die SAP SE-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 141,38 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 141,96 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 141,18 EUR. Mit einem Wert von 141,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 513.404 Stück.

Am 06.12.2023 markierte das Papier bei 149,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 5,47 Prozent Luft nach oben. Am 30.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,01 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 142,45 EUR.

Am 18.10.2023 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.841,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.744,00 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 23.01.2025 dürfte SAP SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,20 EUR je Aktie.

