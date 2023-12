SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Vormittag an Boden

Kurs der SAP SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 141,84 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 141,84 EUR nach oben. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 141,94 EUR an. Bei 141,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88.565 SAP SE-Aktien.

Am 06.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 149,12 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,13 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 30.12.2022 Kursverluste bis auf 96,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 47,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 142,45 EUR.

SAP SE ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,24 Prozent zurück. Hier wurden 7.744,00 EUR gegenüber 7.841,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 24.01.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.01.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,20 EUR je SAP SE-Aktie.

