SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 147,74 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 147,74 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 147,84 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 147,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 41.915 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 149,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,93 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,46 EUR am 26.01.2023. Abschläge von 31,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 142,45 EUR.

SAP SE ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,45 EUR gegenüber 1,12 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.841,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.744,00 EUR.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 24.01.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 23.01.2025 dürfte SAP SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2026 7,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

