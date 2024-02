SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag im Minus

SAP SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 164,66 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 164,66 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 163,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 163,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 174.593 SAP SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 169,40 EUR erreichte der Titel am 08.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,88 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 105,42 EUR ab. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 56,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,05 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,99 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 181,20 EUR an.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 8.468,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.436,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.04.2024 terminiert. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte SAP SE die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,25 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus

Optimismus in Frankfurt: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im TecDAX

Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX