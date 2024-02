SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Montagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 164,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die SAP SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 164,28 EUR abwärts. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 163,42 EUR. Mit einem Wert von 163,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 287.869 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 169,40 EUR markierte der Titel am 08.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 3,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 105,42 EUR am 02.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,05 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,99 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 180,22 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 23.01.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.468,00 EUR – ein Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8.436,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 22.04.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 29.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,25 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus

Optimismus in Frankfurt: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im TecDAX

Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX