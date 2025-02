SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

SAP SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 276,45 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 276,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 276,30 EUR. Bei 283,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 682.711 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.02.2024 bei 161,68 EUR. Abschläge von 41,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,36 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 281,11 EUR.

Am 28.01.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.04.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 28.04.2026.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 8,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

