SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 165,96 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 165,96 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 164,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 166,32 EUR. Zuletzt wechselten 90.505 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 184,48 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,10 EUR ab. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 46,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,16 EUR je SAP SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 187,50 EUR.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,00 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.468,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8.436,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 22.04.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 29.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

