SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagvormittag gesucht

Um 09:06 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 124,48 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 125,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 124,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 149.174 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 125,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 0,50 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,58 EUR am 24.09.2022. Abschläge von 36,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 126,25 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 21.04.2023. Das EPS lag bei 1,27 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.441,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.07.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 18.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2023 5,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

