SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 128,82 EUR zu.

Um 11:49 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 128,82 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 129,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 129,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 341.111 SAP SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,54 EUR erreichte der Titel am 19.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 0,56 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 79,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 61,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 131,08 EUR.

Am 21.04.2023 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent auf 7.441,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 20.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 17.10.2024 werfen.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

