SAP SE Aktie News: SAP SE zieht am Vormittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 129,26 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 129,26 EUR. Bei 129,30 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 129,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 113.996 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 19.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 0,03 Prozent Luft nach oben. Am 24.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 38,43 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 131,08 EUR.

Am 21.04.2023 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,27 EUR gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.441,00 EUR im Vergleich zu 7.077,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 20.07.2023 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 17.10.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2023 5,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

