Notierung im Blick

SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittag an Fahrt

19.08.25 12:05 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 237,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
237,40 EUR 1,00 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 237,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 237,90 EUR. Bei 237,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 169.209 SAP SE-Aktien.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 19,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 190,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 19,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,41 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 291,56 EUR.

Am 22.07.2025 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,03 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Am 27.10.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

