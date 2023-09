SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 125,78 EUR ab.

Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 125,78 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 125,54 EUR. Bei 126,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.673 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 79,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 134,58 EUR an.

Am 20.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,96 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.554,00 EUR im Vergleich zu 7.517,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 18.10.2023 gerechnet. SAP SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,14 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

