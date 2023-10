SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 126,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:49 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 126,76 EUR zu. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 129,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 125,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.456.388 SAP SE-Aktien.

Am 08.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 131,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 3,75 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,24 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,39 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 134,58 EUR.

Am 20.07.2023 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,96 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 7.554,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.517,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 23.01.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2023 5,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Mittwochshandels

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich zurück