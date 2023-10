SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 126,88 EUR.

Das Papier von SAP SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,7 Prozent auf 126,88 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 129,76 EUR. Mit einem Wert von 125,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.011.647 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,70 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2023. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 3,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 135,00 EUR angegeben.

SAP SE ließ sich am 20.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 0,96 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.554,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.517,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte SAP SE am 24.01.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von SAP SE.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

