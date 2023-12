SAP SE Aktie News: SAP SE behauptet sich am Dienstagnachmittag

SAP SE im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Mit einem Kurs von 141,16 EUR zeigte sich die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die SAP SE-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 141,16 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 142,84 EUR zu. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 141,10 EUR ab. Bei 142,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 720.470 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2023 bei 149,12 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,64 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.12.2022 Kursverluste bis auf 96,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 31,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 142,45 EUR.

SAP SE ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,45 EUR gegenüber 1,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,24 Prozent auf 7.744,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.841,00 EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von SAP SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,20 EUR je Aktie belaufen.

