SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Dienstagvormittag ins Plus

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 142,32 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 142,84 EUR aus. Bei 142,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 60.967 SAP SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2023 auf bis zu 149,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,78 Prozent hinzugewinnen. Am 30.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,46 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,45 EUR je SAP SE-Aktie an.

SAP SE gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.744,00 EUR – eine Minderung von 1,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.841,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte SAP SE am 24.01.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 23.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,20 EUR fest.

