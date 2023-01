SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 106,98 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 107,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.202.955 SAP SE-Aktien.

Am 20.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,14 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,58 EUR ab. Mit Abgaben von 34,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,64 EUR.

SAP SE ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 7.841,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 14,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.845,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 26.01.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 24.01.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

