SAP SE Aktie News: SAP SE steigt am Freitagvormittag

Das Papier von SAP SE legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 106,92 EUR. Die SAP SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 107,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75.048 SAP SE-Aktien.

Am 20.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,16 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 13,19 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 117,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 25.10.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.841,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.845,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 24.01.2024.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2022 4,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

