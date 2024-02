SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Dienstagmittag ausgebremst

SAP SE im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 163,36 EUR.

Die SAP SE-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 163,36 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 163,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 164,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 114.887 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 169,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,70 Prozent hinzugewinnen. Am 02.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 105,42 EUR ab. Mit Abgaben von 35,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,05 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,99 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 180,22 EUR.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 8.468,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.436,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,38 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.04.2024 terminiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,25 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

