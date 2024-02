SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 163,00 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 163,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 162,88 EUR. Bei 164,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 247.409 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2024 markierte das Papier bei 169,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Bei 105,42 EUR fiel das Papier am 02.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2022 2,05 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,99 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 180,22 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 23.01.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.468,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.436,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 22.04.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2026 7,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

