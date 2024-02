SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von SAP SE

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 164,04 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die SAP SE-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 164,04 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 164,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 24.343 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.02.2024 bei 169,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,27 Prozent. Am 02.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,42 EUR. Abschläge von 35,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,05 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,99 EUR je SAP SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 180,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 23.01.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.468,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.436,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,25 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

Verluste in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Verluste