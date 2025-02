SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der SAP SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 278,25 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 278,25 EUR zu. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 278,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 277,00 EUR. Zuletzt wechselten 211.800 SAP SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,89 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 21.02.2024 Kursverluste bis auf 161,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,36 EUR je SAP SE-Aktie. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 281,11 EUR.

SAP SE gewährte am 28.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,37 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,47 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 22.04.2025 vorlegen. Am 28.04.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,28 EUR je SAP SE-Aktie.

