SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Montagmittag ins Plus

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 113,26 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 113,42 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,54 EUR. Zuletzt wechselten 517.737 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 114,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 0,98 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 120,36 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 26.01.2023 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.436,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 7.981,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.04.2023 terminiert. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 23.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 5,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

