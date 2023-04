SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel SAP 115,12 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 115,16 EUR. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 114,86 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 115,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 425.894 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,82 EUR erreichte der Titel am 06.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 79,58 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 44,71 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 123,92 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SAP SE am 26.01.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.436,00 EUR umgesetzt, gegenüber 7.981,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 21.04.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 23.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,32 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

