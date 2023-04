SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel SAP 116,10 EUR

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 115,80 EUR. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 114,86 EUR nach. Mit einem Wert von 115,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 817.760 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.04.2023 bei 117,82 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 79,58 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 45,51 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 123,92 EUR.

Am 26.01.2023 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.436,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 7.981,00 EUR eingefahren.

Am 21.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 23.04.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,32 EUR je Aktie belaufen.

