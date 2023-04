SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel SAP 115,18 EUR

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 115,72 EUR ab. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 115,32 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 115,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 110.706 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.04.2023 auf bis zu 117,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,58 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 45,41 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 124,45 EUR an.

SAP SE ließ sich am 26.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.436,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.981,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 21.04.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2024 erwartet.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,32 EUR je Aktie.

