SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochvormittag im Aufwind

Kurs der SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 126,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 126,24 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 126,48 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,48 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.513 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2023 bei 131,70 EUR. Mit einem Zuwachs von 4,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,58 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 36,96 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 134,58 EUR für die SAP SE-Aktie.

Am 20.07.2023 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,96 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent auf 7.554,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.517,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 18.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 17.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,14 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich leichter

XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

TecDAX aktuell: TecDAX am Nachmittag in Rot