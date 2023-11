SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von SAP SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 139,70 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 139,70 EUR. Bei 140,10 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 137,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 1.136.694 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (140,10 EUR) erklomm das Papier am 20.11.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 0,29 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,12 EUR. Dieser Wert wurde am 30.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 45,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 136,83 EUR je SAP SE-Aktie an.

SAP SE veröffentlichte am 18.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,12 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.744,00 EUR – eine Minderung von 1,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.841,00 EUR eingefahren.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 23.01.2025.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,20 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Ende des Freitagshandels zu

Gewinne in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel: DAX zum Handelsende mit Kursplus