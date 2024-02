SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 161,98 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 161,98 EUR ab. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 161,68 EUR. Mit einem Wert von 163,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 436.812 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 169,40 EUR markierte der Titel am 08.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 02.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 105,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 53,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,05 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,99 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 180,22 EUR aus.

Am 23.01.2024 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.468,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.436,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die SAP SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 22.04.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von SAP SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,25 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

