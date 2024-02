SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Vormittag fester

Blick auf SAP SE-Kurs

Die Aktie von SAP SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 163,42 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von SAP SE konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 163,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 163,50 EUR. Bei 163,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.965 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.02.2024 auf bis zu 169,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 105,42 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 35,49 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,05 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,99 EUR je SAP SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 180,22 EUR aus.

Am 23.01.2024 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.468,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 8.436,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 22.04.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 29.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,25 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

