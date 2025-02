SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 275,30 EUR.

Die SAP SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 275,30 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 275,40 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 273,70 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 244.834 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 2,98 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,82 EUR. Dieser Wert wurde am 23.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,49 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,36 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 281,11 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 28.01.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,38 Mrd. EUR – ein Plus von 10,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.04.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 28.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

