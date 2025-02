SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagnachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 273,90 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 273,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 273,20 EUR. Bei 273,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 919.419 Stück.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,50 Prozent hinzugewinnen. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 163,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,19 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,36 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 281,11 EUR.

Am 28.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,38 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,47 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2025 erfolgen. Am 28.04.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,28 EUR je SAP SE-Aktie.

