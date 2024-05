SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag nahe Nulllinie

Kurs der SAP SE

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 179,52 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 179,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 180,58 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 179,08 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 179,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 197.791 SAP SE-Aktien.

Bei 184,48 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 27.07.2023 auf bis zu 118,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 194,30 EUR angegeben.

Am 22.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,71 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 8,04 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,06 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,66 EUR je SAP SE-Aktie.

