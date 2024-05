SAP SE Aktie News: SAP SE legt am Dienstagnachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 179,58 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 179,58 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die SAP SE-Aktie bei 180,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 179,90 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 422.952 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 184,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 2,73 Prozent Luft nach oben. Am 27.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,52 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 34,00 Prozent Luft nach unten.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,18 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 194,30 EUR.

Am 22.04.2024 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,71 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,04 Mrd. EUR – ein Plus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 22.07.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 17.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,66 EUR je SAP SE-Aktie.

