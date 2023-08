SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 125,16 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 125,16 EUR. Bei 126,24 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,14 EUR. Zuletzt wechselten 826.437 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,54 EUR) erklomm das Papier am 19.07.2023. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 3,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 79,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 133,08 EUR angegeben.

SAP SE gewährte am 20.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 0,96 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.554,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.517,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 19.10.2023 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 17.10.2024 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,12 EUR je SAP SE-Aktie.

