SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 233,25 EUR.

Die SAP SE-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 233,25 EUR abwärts. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 233,00 EUR ab. Mit einem Wert von 233,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 29.816 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 17,72 Prozent niedriger. Am 07.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 190,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 291,56 EUR angegeben.

SAP SE ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,29 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht. SAP SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

