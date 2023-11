SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 140,28 EUR.

Das Papier von SAP SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 140,28 EUR. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 140,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 139,52 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 411.872 Aktien.

Am 21.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 140,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,16 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 96,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,48 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 136,83 EUR.

Am 18.10.2023 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,12 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 7.744,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7.841,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die SAP SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.01.2024 erwartet. Schätzungsweise am 23.01.2025 dürfte SAP SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,20 EUR im Jahr 2023 aus.

