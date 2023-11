SAP SE Aktie News: SAP SE kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Blick auf SAP SE-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 140,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 140,00 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 140,50 EUR an. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 139,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 139,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 896.901 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 140,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,36 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 96,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 31,34 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 136,83 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 18.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.744,00 EUR – eine Minderung von 1,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.841,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte SAP SE am 24.01.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 23.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,20 EUR im Jahr 2023 aus.

