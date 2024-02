SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 165,02 EUR zu.

Um 11:49 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 165,02 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die SAP SE-Aktie bis auf 166,14 EUR. Bei 165,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 416.095 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 169,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 2,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2023 bei 105,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 36,12 Prozent Luft nach unten.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,05 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,99 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 180,22 EUR für die SAP SE-Aktie.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.436,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.468,00 EUR ausgewiesen.

Am 22.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 7,25 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

