SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag im Plus

SAP SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 165,44 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 165,44 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 165,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 165,52 EUR. Zuletzt wechselten 89.906 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 169,40 EUR markierte der Titel am 08.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,39 Prozent hinzugewinnen. Am 02.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,28 Prozent.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 2,05 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,99 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 180,22 EUR.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.468,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.436,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.04.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 7,25 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsende

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Mittwochshandels

XETRA-Handel TecDAX verliert zum Handelsende