SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittwochvormittag

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 114,02 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 114,18 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 114,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 34.906 Stück.

Am 17.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,38 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 43,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 120,70 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 26.01.2023. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,86 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.981,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.436,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte SAP SE am 21.04.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 23.04.2024 dürfte SAP SE die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,36 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie klettert nach Kaufempfehlung von Exane BNP auf Hoch seit Anfang 2022

SAP-Aktie mit Gewinnen: Neuer Finanzchef will sich stärker auf Mittelzufluss konzentrieren

Chatbot-Konkurrenz aus Deutschland: Auf Wiedersehen, ChatGPT - und willkommen Aleph Alpha

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com