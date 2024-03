SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich SAP SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 179,14 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 179,14 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 178,88 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 179,56 EUR. Zuletzt wechselten 578.415 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,56 EUR erreichte der Titel am 21.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 0,79 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2023 bei 113,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 36,87 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 184,50 EUR.

SAP SE ließ sich am 23.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 8.468,00 EUR gegenüber 8.436,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 22.04.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,98 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen