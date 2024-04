SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 166,64 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 166,84 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 165,46 EUR. Zuletzt wechselten 383.171 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 184,48 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 9,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2023 (113,10 EUR). Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 47,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 187,50 EUR an.

Am 23.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,47 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 22.04.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von SAP SE.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

