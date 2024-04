SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von SAP SE

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 164,96 EUR.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 164,96 EUR ab. Bei 164,96 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 165,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 55.613 SAP SE-Aktien gehandelt.

Bei 184,48 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,83 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 113,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 31,44 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 187,50 EUR je SAP SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 23.01.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.468,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 7.441,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,92 EUR je Aktie.

