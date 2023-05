SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel SAP 124,30 EUR

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 124,68 EUR zu. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 124,74 EUR. Bei 124,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 61.061 SAP SE-Aktien.

Bei 125,10 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,34 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 79,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 126,25 EUR an.

Am 21.04.2023 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,27 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.441,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte SAP SE am 20.07.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 18.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,22 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

